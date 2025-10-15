Un record pour Jordan Pickford avec l’Angleterre
Jordan écrit sa légende.
En gardant sa cage inviolée sur la pelouse de la Lettonie, Jordan Pickford a enchaîné un huitième clean sheet consécutif . Il devient ainsi le gardien anglais avec le plus de matchs d’affilée sans encaisser de but, dépassant la légende Gordon Banks. Le gardien d’Everton, numéro un indiscutable avec les Anglais, a aidé ses copains à décrocher un ticket pour la Coupe du monde.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
