La finale de la Coupe de France 2026 pourrait être décalée ou délocalisée
Comme avant les JO 2024 ?
En raison des travaux dans le cadre du « Grand Paris », l’organisation de la finale de la Coupe de France, prévue au Stade de France le 23 mai prochain, pourrait être chamboulée . En marge du comité exécutif de la FFF, le président Philippe Diallo a expliqué que les importants travaux en région parisienne allait sans doute menacer l’organisation du match.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
