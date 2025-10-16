Rayan Babel vend sa maison et balance un ancien coéquipier
De particulier à particulier.
Sur X, l’ancien attaquant des Reds , Ryan Babel, a annoncé la vente de sa toute première propriété à Liverpool , concluant une aventure immobilière débutée il y a dix-huit ans. « J’ai enfin réglé tous les problèmes bancaires et les histoires folles avec les locataires » , écrit le Néerlandais de 38 ans, en évoquant avec humour les souvenirs liés à cette maison où il avait emménagé après avoir quitté le domicile familial.…
SF pour SOFOOT.com
