Les effets de José Mourinho se feraient encore sentir à Fenerbahçe
Il a tout emporté sur son passage.
Alors que son mandat à Fenerbahçe s’est bouclé sur un bilan de 37 victoires en 62 matchs , José Mourinho n’aura fait qu’une saisondans les rangs du club turc . Retombant toujours sur ses pattes, le Portugais a rapidement retrouvé du réconfort dans les bras de Benfica en septembre dernier . Mais malgré ça, le Special One continue de faire parler de lui en Turquie.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer