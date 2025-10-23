 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 14:45

Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea

Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea

Pas mal la sortie scolaire.

Cette troisième journée de Ligue des champions a offert un nouveau score fleuve pour Chelsea face à l’Ajax Amsterdam (5-1) . Au milieu du tableau de marque, deux joueurs ont marqué plus que de simples buts : Marc Guiu sur l’ouverture du score est devenu le plus jeune buteur du club en Ligue des champions à 19 ans, 9 mois et 20 jours, effaçant le record détenu jusqu’alors par Reece James. Sauf que 20 minutes plus tard, un autre jeunot était plus pressé que lui : sur un penalty avant la mi-temps, Estêvão lui a chipé ce record à 18 ans, 5 mois et 28 jours .…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank