Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea

Pas mal la sortie scolaire.

Cette troisième journée de Ligue des champions a offert un nouveau score fleuve pour Chelsea face à l’Ajax Amsterdam (5-1) . Au milieu du tableau de marque, deux joueurs ont marqué plus que de simples buts : Marc Guiu sur l’ouverture du score est devenu le plus jeune buteur du club en Ligue des champions à 19 ans, 9 mois et 20 jours, effaçant le record détenu jusqu’alors par Reece James. Sauf que 20 minutes plus tard, un autre jeunot était plus pressé que lui : sur un penalty avant la mi-temps, Estêvão lui a chipé ce record à 18 ans, 5 mois et 28 jours .…

MB pour SOFOOT.com