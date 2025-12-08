PSG : La concurrence Matveï Safonov-Lucas Chevalier existe-t-elle ?

Auteur d’une performance correcte contre Rennes, Matveï Safonov n’a pas souffert de la comparaison avec le titulaire du poste Lucas Chevalier (parfois en difficulté depuis sa signature). Le débat de la concurrence entre les gardiens au PSG semble repartir de plus belle… À moins que les dés ne soient pipés depuis le début en défaveur du Russe ?

C’est tantôt une histoire de chiffres, tantôt une histoire d’impression. Allons-y sans détour : avec 17 titularisations sur l’exercice 2024-2025, la 1 ère saison de Matveï Safonov au Paris Saint-Germain a été satisfaisante… pour un remplaçant. La concurrence a par ailleurs semblé louable, gratter 10 matchs de championnat sans blessure du titulaire restant honorable. Tout comme les prestations de Safonov qui, bien que loin d’être aussi incandescentes que celle du Gianluigi Donnarumma cuvée Ligue des champions 2025, suffisent pour un portier de coupe.

Remplaçant un jour, remplaçant toujours ?

Mais voilà, ce statut n’est pas celui qu’espérait l’ancien de Krasnodar (lequel n’avait pas caché, dès son arrivée au club, ne pas se voir comme un numéro 2. Discret en dehors de cette prise de parole sur la question, l’homme au catogan l’est resté pendant l’été 2025 malgré l’arrivée de Lucas Chevalier en lieu et place du meilleur joueur de l’Euro 2021 parti à City. Le désaveu est terrible : sitôt Donnarumma annoncé partant, le nom du Français fuitait dans la presse pour le remplacer au pied levé… sans jamais que l’éventualité de voir Safonov récupérer le poste n’ait été sérieusement envisagée. L’histoire se répète donc pour celui-ci, qui voit Chevalier enchaîner les titularisations et qui finit par étaler son spleen dans les médias.…

VM pour SOFOOT.com