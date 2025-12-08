Lyon, champion des cartons rouges
À défaut d’être premier en championnat.
Défait par Lorient ce dimanche soir (1-0) et relégué à la cinquième place du classement de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a au moins eu le panache de se hisser premier du nombre de cartons rouges reçus cette saison après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles.…
LB pour SOFOOT.com
