Nouvelle passe d'armes entre Cardiff et le FC Nantes au sujet du décès d'Emiliano Sala
Et ça continue encore et encore.
C’est cette fois devant le tribunal de commerce de la cité des Ducs que Cardiff et Nantes vont de nouveau s’affronter. Ce procès, qui devait initialement se tenir en septembre avant d’être reporté à ce lundi 8 décembre, doit trancher le contentieux financier qui oppose les deux clubs après le décès tragique d’Emiliano Sala le 21 janvier 2019.…
LB pour SOFOOT.com
