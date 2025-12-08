À 39 ans, Hulk fait encore sa spéciale sur coup franc
Hulk smash !
À 39 ans, l’attaquant de l’Atlético Mineiro a encore transformé un coup franc en test de résistance pour la lucarne de Vasco. Dans un 5–0 face à une équipe d’explorateurs , il envoie une frappe sèche depuis une trentaine de mètres, avec un élan démesuré, juste la mécanique habituelle. Même scénario, même résultat : un ballon qui part trop vite pour être vu et un stade qui se souvient pourquoi son surnom n’a jamais sonné excessif.…
MH pour SOFOOT.com
