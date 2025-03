information fournie par So Foot • 24/03/2025 à 11:28

Un record d’affluence en deuxième division féminine anglaise

Il y en a qui s’amusent pendant les trêves internationales !

Ce week-end a eu lieu le premier derby de la Tyne and Wear féminin à Newcastle. Newcastle et Sunderland évoluent tous les deux en Championship féminine. Ce dimanche 23 mars, St James’ Park accueillait pour la première fois de l’histoire une affiche féminine entre Newcastle et Sunderland, meilleurs ennemis, pour la 17ᵉ journée de championnat.…

RA pour SOFOOT.com