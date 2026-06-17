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Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 05:06

Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie

Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie

Doublé pour Kylian Mbappé ? Triplé pour Lionel Messi ! Pour fêter sa participation à une sixième Coupe du monde, le capitaine argentin en a mis partout, dont trois au fond des filets, pour permettre à l'Argentine de dominer l'Algérie (3-0). Le tenant du titre est dans son Mondial, Messi est à la hauteur de Miroslav Klose.

Argentine 3-0 Algérie

Buts : Messi (17 e , 60 e , 76 e ) pour l’Albiceleste

Tout au long de l’année, les Européens qui suivent la MLS de loin ont l’habitude de se réveiller avec les dernières péripéties de Lionel Messi au pays : un but ici, une passe décisive là, hop attention une petite blessure. Dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir vu Kylian Mbappé relancer son histoire d’amour avec la Coupe du monde, les moins fatigués avaient envie de voir et ils ont vu. À Kansas City et à bientôt 39 ans, Messi a fêté sa sixième participation à un Mondial par un récital, un triplé, pour guider l’Argentine vers la victoire contre l’Algérie (3-0). Il a dépassé Mbappé et Ronaldo, égalé Klose et déjà posé son empreinte sur ce nouveau Mondial.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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