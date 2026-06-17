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Et à la fin, c'est Kylian qui marque
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 02:50

Et à la fin, c'est Kylian qui marque

Et à la fin, c'est Kylian qui marque

Face au Sénégal, Kylian Mbappé a été fidèle à lui-même. Sa première mi-temps a été mauvaise dans le jeu et au retour des vestiaires, le Kyks a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer et guider son équipe vers la victoire. Une réponse de patron aux interrogations concernant ses performances.

À la douzième minute de ce France-Sénégal, les milliers de Français qui portaient le maillot de Kylian Mbappé devant leur télé étaient à deux doigts de se lancer dans un strip-tease. Pas, parce que les gestes du capitaine des Bleus les excitaient, mais plutôt parce que la star de l’équipe de France les avait frustré. Sur une passe lumineuse de Dayot Upamecano, le Kyks foirait royalement son contrôle, tombait sur le mur Kalidou Koulibaly et loupait une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Une illustration concrète de la mauvaise première période de l’équipe de France et de son joyau, qui a loupé tout ce qu’il a tenté, collectivement comme individuellement.

Et puis, comme un certain 18 décembre 2022 au Qatar, le numéro 10 des Bleus s’est réveillé au retour des vestiaires. Il a fallu une passe lumineuse de Michael Olise en profondeur pour que Mbappé, parti comme à son habitude à la limite du hors-jeu, se retrouve en position idéale pour tromper Édouard Mendy d’une frappe croisée. Avant la douche, l’attaquant du Real Madrid a remis ça : il a flingué la cage d’une frappe pleine lucarne pour définitivement offrir la victoire à son équipe (3-1). Une mandale exceptionnelle.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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