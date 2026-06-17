Haaland lance le Mondial de la Norvège

Portée par un doublée d'Erling Haaland, la Norvège a réussi son retour en Coupe du monde face à une valeureuse équipe d'Irak (4-1). La France est prévenue : son groupe, c'est du costaud.

Irak 1-4 Norvège

Buts : Hussein (39 e ) pour les Irakiens // Haaland (29 e et 43 e ), Østigård (76 e ) et (CSC Hussein, 90 e +6) pour les Norvégiens.

Cela faisait 40 et 28 ans qu’ils attendaient ça. Un bel été mexicain de 1986 pour les Irakiens, qui ont bien d’autres choses à penser depuis. Les Norvégiens, eux, n’ont pas connu de Mondial depuis 1998. C’était le siècle dernier, l’époque des parents de quelques joueurs actuels (Patrick Berg, Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Erling Haaland et d’autres). Ståle Solbakken était joueur. Pour son retour en Coupe du monde, le sélectionneur des Norvégiens a perdu des cheveux, mais pas son ambition. Ses Vikings s’imposent largement contre l’Irak et affirment qu’ils sont prêts pour faire au moins aussi bien que leur huitième de finale de 1998 (4-1) . La France, elle aussi, est prévenue.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com