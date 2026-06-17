 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 05:00

Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial

Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial

À croire qu’il n’attendait que ça. Apparu en plein forme face à l’Algérie , Lionel Messi a rassuré toute la planète foot sur son état de santé. Intenable tout au long de la rencontre et auteur d’un triplé, il en a profité pour entrer dans le livre des records du Mondial .

Klose peut préparer sa bio Insta

À l’image d’Olivier Giroud avec Kylian Mbappé, Miroslav Klose peut déjà se préparer à modifier sa bio Insta . Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Allemand et ses 16 réalisations n’ont plus de marge sur Lionel Messi, désormais lui aussi à 16 buts au Mondial ! La Pulga n’a pas trainé pour éclabousser la compétition de son talent et égale donc l’ancien bomber dès son premier match dans le tournoi .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Grégory Poirier : « Dembélé correspond moins au jeu de Deschamps »
    Grégory Poirier : « Dembélé correspond moins au jeu de Deschamps »
    information fournie par So Foot 17.06.2026 05:14 

    Ancien coach du Red Star, qu'il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du monde. Après le succès contre le Sénégal, le technicien analyse les deux visages des Bleus ... Lire la suite

  • Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie
    Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie
    information fournie par So Foot 17.06.2026 05:06 

    Doublé pour Kylian Mbappé ? Triplé pour Lionel Messi ! Pour fêter sa participation à une sixième Coupe du monde, le capitaine argentin en a mis partout, dont trois au fond des filets, pour permettre à l'Argentine de dominer l'Algérie (3-0). Le tenant du titre est ... Lire la suite

  • Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:50 

    Face au Sénégal, Kylian Mbappé a été fidèle à lui-même. Sa première mi-temps a été mauvaise dans le jeu et au retour des vestiaires, le Kyks a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer et guider son équipe vers la victoire. Une réponse de patron aux interrogations ... Lire la suite

  • Haaland lance le Mondial de la Norvège
    Haaland lance le Mondial de la Norvège
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:49 

    Portée par un doublée d'Erling Haaland, la Norvège a réussi son retour en Coupe du monde face à une valeureuse équipe d'Irak (4-1). La France est prévenue : son groupe, c'est du costaud. Irak 1-4 Norvège Buts : Hussein (39 e ) pour les Irakiens // Haaland (29 e ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank