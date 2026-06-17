Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial

À croire qu’il n’attendait que ça. Apparu en plein forme face à l’Algérie , Lionel Messi a rassuré toute la planète foot sur son état de santé. Intenable tout au long de la rencontre et auteur d’un triplé, il en a profité pour entrer dans le livre des records du Mondial .

Klose peut préparer sa bio Insta

À l’image d’Olivier Giroud avec Kylian Mbappé, Miroslav Klose peut déjà se préparer à modifier sa bio Insta . Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Allemand et ses 16 réalisations n’ont plus de marge sur Lionel Messi, désormais lui aussi à 16 buts au Mondial ! La Pulga n’a pas trainé pour éclabousser la compétition de son talent et égale donc l’ancien bomber dès son premier match dans le tournoi .…

JF pour SOFOOT.com