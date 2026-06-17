Un Messi record entre doublement dans l'histoire du Mondial
À croire qu’il n’attendait que ça. Apparu en plein forme face à l’Algérie , Lionel Messi a rassuré toute la planète foot sur son état de santé. Intenable tout au long de la rencontre et auteur d’un triplé, il en a profité pour entrer dans le livre des records du Mondial .
Klose peut préparer sa bio Insta
À l’image d’Olivier Giroud avec Kylian Mbappé, Miroslav Klose peut déjà se préparer à modifier sa bio Insta . Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Allemand et ses 16 réalisations n’ont plus de marge sur Lionel Messi, désormais lui aussi à 16 buts au Mondial ! La Pulga n’a pas trainé pour éclabousser la compétition de son talent et égale donc l’ancien bomber dès son premier match dans le tournoi .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer