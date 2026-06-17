Grégory Poirier : « Dembélé correspond moins au jeu de Deschamps »

Ancien coach du Red Star, qu'il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du monde. Après le succès contre le Sénégal, le technicien analyse les deux visages des Bleus contre les Lions de la Teranga.

Les Bleus ont montré deux visages bien différents contre le Sénégal. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour l’équipe de France sur la première période ?

Le jeu de position et l’animation défensive ont été défaillants. C’est surtout cela qu’ils ont réglé en deuxième période. En première, il y avait trop de joueurs qui venaient au ballon. Autant lors des 5-6 premières minutes, j’étais assez enthousiaste, quand Koundé rentrait à l’intérieur, Mané était très gêné sur le joueur à charger entre lui et Olise. Les Bleus se sont impatientés, ils avaient peut-être besoin de rentrer dans leur compétition, se rassurer. Tous les joueurs offensifs sont venus créer du surnombre en bas, alors qu’il n’y avait pas une grosse ligne de pression en face. Il aurait fallu des positions beaucoup plus hautes… On a vu Olise venir chercher les ballons très bas à un moment, ça manquait de joueurs entre les lignes en haut pour poser des problèmes au Sénégal, donc il forçait les passes de temps en temps et il n’y avait pas les appels de sacrifices dans les demi-espaces ou la profondeur pour trouver des déplacements de jeu et des passes obliques. Dembélé était deuxième attaquant plutôt que troisième milieu, donc on n’avait pas de numéro 10 ni de troisième milieu. Au final, l’équipe avait une maîtrise stérile et basse.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com