Un ramasseur de balle offensé au Canada
Tabanak ! À la fin de la demi-finale retour de Canadian Premier League entre le FC Cavalry et le FC Supra (2-0), Alessandro Biello a pété les plombs . Le milieu des visiteurs s’est pris un carton rouge après avoir donné un gros coup d’épaule au môme qui avait l’honneur de faire partie des ramasseurs de balle du soir. Ce dernier ne semblait pourtant pas trop traîner pour lui rendre le cuir même s’il s’amusait un peu avec.
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