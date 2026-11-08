La fausse joie de l'année en Argentine
Comment dit-on « clim », en espagnol ? Débordemments sur le pré, cris de joie, scènes de liesse… Tout ça pour rien. Vainqueur d’Estudiantes de Río Cuarto (2-0), le Canalla pouvait conserver son titre de champion du classement annuel, qui cumule les points des phases de groupes de l’Apertura et du Clausura, à condition que Boca ne gagne pas contre Defensa y Justicia. Une mauvaise information a suffi à déclencher les réjouissances des hinchas .
Embed t.co…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer