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La fausse joie de l'année en Argentine
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 10:16

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La fausse joie de l'année en Argentine

La fausse joie de l'année en Argentine

Comment dit-on « clim », en espagnol ? Débordemments sur le pré, cris de joie, scènes de liesse… Tout ça pour rien. Vainqueur d’Estudiantes de Río Cuarto (2-0), le Canalla pouvait conserver son titre de champion du classement annuel, qui cumule les points des phases de groupes de l’Apertura et du Clausura, à condition que Boca ne gagne pas contre Defensa y Justicia. Une mauvaise information a suffi à déclencher les réjouissances des hinchas .

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