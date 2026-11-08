Kamory Doumbia parle d'Éric Roy

Moment d’émotion. Dans un entretien accordé à L’Équipe , le milieu brestois Kamory Doumbia s’est exprimé au sujet de son ancien entraîneur Éric Roy. « C’est dur de parler de lui , confie l’international malien. C’était quelqu’un de bien. Il m’a toujours accompagné. Quand j’ai signé, il m’a dit : « Kamo, tu sais que je t’adore. » C’était très touchant et je continuerai à le rendre fier. »

Arrivé en 2023 à au Stade brestois (en prêt du Stade de Reims à l’époque avant de rejoindre officiellement les Ti’ Zefs), le natif de Bamako s’est imposé comme l’un des visages marquants du renouveau breton : « Généralement, les gens qui ne parlent pas beaucoup, quand ils parlent, on les écoute. Je parle dans le vestiaire quand j’estime que des choses ne vont pas. Et sur le terrain, j’encourage toujours. » …

SW pour SOFOOT.com