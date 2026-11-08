Quand Antonio Rüdiger frappe un agent de sécurité

Colère, ça rime avec… Antonio Rüdiger. Selon Marca , l’international allemand s’est bastonné avec des joueurs du Valence CF . La scène se serait tenue dans le tunnel pendant la pause. Tout ce grabuge aurait commencé avec Braulio Vásquez , le directeur sportif du club hôte, qui s’est vivement emporté contre le premier assistant de l’arbitre, proclammant : « Ce n’est pas une faute, c’est un contact réglementaire, quelle histoire ! » à propos de la faute à l’origine de l’ouverture du score des copains de Kylian Mbappé sur coup-franc.

Comme le rapporte toujours le média espagnol , Jude Bellingham débarque à ce moment-là parmi les joueurs qui rentraient aux vestiaires, et tire sur la veste du bonhomme pour l’éloigner de l’assistant. Ce geste n’aurait fait qu’attiser les tensions entre Valenciens et Madrilènes.…

SW pour SOFOOT.com