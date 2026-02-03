 Aller au contenu principal
Manchester City serait leader du champion d’Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 15:51

Manchester City serait leader du champion d’Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes

Manchester City serait leader du champion d’Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes

Et si la vraie raison de la deuxième place de Manchester City , c’était la durée des matchs ? N’en déplaise à Rodri et à Pep Guardiola, il n’est pas là question d’arbitrage. Enfin, ça leur fera tout de même une autre excuse ! Selon Opta, Manchester City serait premier de Premier League avec douze points d’avance si les rencontres ne se jouaient qu’en une mi-temps .

If Premier League games ended at half-time this season, Man City would be 12 points clear at the top of the table. We look at City's issue with dropping points in the second half of Premier League games this season: https://t.co/30issM42IO pic.twitter.com/Jz2ofASPX5…

SW pour SOFOOT.com

