Que s'est-il passé au Seven'Tiz, bar de supporters sedanais violemment attaqué ?

Sacrée ambiance dans les Ardennes. Alors que des supporters de Sedan s’étaient réunis dans un bar de la ville pour fêter la victoire des Sangliers contre Marnaval (R1) ce samedi 31 janvier au stade Louis-Dugauguez, l’établissement a été violemment attaqué par une trentaine de personnes encagoulées , tout fumigènes rouges dehors.

🔴🇫🇷 FLASH INFO – Un bar à Sedan a été attaqué par une trentaine d’individus encagoulés après un match de foot de Régional 1. Cinq personnes interpellées sur l’autoroute en direction de Reims. La piste d’une vengeance d’ultras rémois est évoquée. pic.twitter.com/YAFPEBhMvr…

CMF pour SOFOOT.com