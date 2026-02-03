 Aller au contenu principal
Le transfert de N'Golo Kanté à Fenerbahçe a capoté
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 15:05

Le mercato tourne au chaos… Mardi, Fenerbahçe a annoncé que les transferts de N’Golo Kanté vers Istanbul et de Youssef En-Nesyri vers Al-Ittihad n’avaient finalement pas abouti.

Dans un communiqué, le club turc a pointé du doigt les responsables saoudiens comme étant à l’origine de l’échec des transferts. Selon Fenerbahçe, le club avait pourtant soumis tous les documents nécessaires dans les délais impartis.

JE pour SOFOOT.com

Sport
