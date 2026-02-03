 Aller au contenu principal
Les supporters de l'Inter interdits de déplacement jusqu'à fin mars
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 15:32

Les supporters de l'Inter interdits de déplacement jusqu'à fin mars

Les supporters de l'Inter interdits de déplacement jusqu'à fin mars

Le souffle de l’explosion, c’est aussi ça. Suite au pétard lancé depuis le parcage de l’Inter sur le gardien de Crémone lors d’un match de Serie A ce week-end, le ministère de l’Intérieur italien a annoncé ce mardi que les supporters intéristes seront interdits de déplacements jusqu’à fin mars en Serie A ,

Pas d’interdiction pour le derby

« En raison des graves troubles survenus, le ministre de l’Intérieur a interdit aux supporters de l’Inter de se déplacer jusqu’au 23 mars 2026, ainsi que la vente de billets aux résidents de Lombardie pour les mêmes matchs » , écrit le ministère dans un communiqué. Il ajoute que cette mesure « vise à garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi qu’à prévenir la répétition d’incidents susceptibles de compromettre le bon déroulement des manifestations sportives » .…

CMF pour SOFOOT.com

