Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus

Ça va parler culture de la gagne avec Didier Deschamps. À la veille de la rencontre entre l’équipe de France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont recevoir la visite d’un autre champion tricolore : Léon Marchand .

Une rencontre organisée par Nike

Selon les informations de RTL, le quadruple champion olympique de natation aux JO de Paris 2024 doit rencontrer les Bleus à Boston. L’Équipe précise que la rencontre a été organisée par Nike , équipementier commun au nageur et à la sélection.…

EL pour SOFOOT.com