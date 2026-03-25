 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 22:06

Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus

Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus

Ça va parler culture de la gagne avec Didier Deschamps. À la veille de la rencontre entre l’équipe de France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont recevoir la visite d’un autre champion tricolore : Léon Marchand .

Une rencontre organisée par Nike

Selon les informations de RTL, le quadruple champion olympique de natation aux JO de Paris 2024 doit rencontrer les Bleus à Boston. L’Équipe précise que la rencontre a été organisée par Nike , équipementier commun au nageur et à la sélection.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Droits TV : Nasser al-Khelaïfi visé par un signalement d’Anticor
    Droits TV : Nasser al-Khelaïfi visé par un signalement d’Anticor
    information fournie par So Foot 25.03.2026 22:26 

    TUTUTUTU TULUTUTU : nouvelle épisode dans la série des droits TV ! Selon les informations de L’Équipe , l’association Anticor a fait un signalement au parquet de Paris, le 3 mars dernier, contre Nasser al-Khelaïfi, pour prise illégale d’intérêts , en marge de l’attribution ... Lire la suite

  • Après des insultes, la maire de Poissy porte plainte contre un dirigeant du FC Versailles
    Après des insultes, la maire de Poissy porte plainte contre un dirigeant du FC Versailles
    information fournie par So Foot 25.03.2026 21:38 

    Dallas dans les Yvelines. Le second tour des municipales de 2026 était particulièrement tendu à Poissy. Après la réélection de Sandrine Berno Dos Santos, celle-ci affirme avoir été insultée par Kentin Olive, fils de Karl Olive, son opposant battu. « Regarde-moi ... Lire la suite

  • L’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé continue
    L’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé continue
    information fournie par So Foot 25.03.2026 21:10 

    Kyk’s met les points sur les i. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Brésil avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa blessure au genou et sur la folle rumeur selon laquelle les médecins du Real Madrid se seraient trompés ... Lire la suite

  • Igor Thiago, le visage du joga mochito
    Igor Thiago, le visage du joga mochito
    information fournie par So Foot 25.03.2026 20:46 

    Igor Thiago pourrait honorer à 24 ans sa première cape avec le Brésil. Deuxième meilleur buteur de Premier League, le titan de Brentford demeure un candidat sérieux pour porter le numéro 9 lors de la Coupe du monde. Mais pour ça, il faudra faire une croix sur la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank