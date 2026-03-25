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Droits TV : Nasser al-Khelaïfi visé par un signalement d’Anticor
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 22:26

Droits TV : Nasser al-Khelaïfi visé par un signalement d’Anticor

Droits TV : Nasser al-Khelaïfi visé par un signalement d’Anticor

TUTUTUTU TULUTUTU : nouvelle épisode dans la série des droits TV ! Selon les informations de L’Équipe , l’association Anticor a fait un signalement au parquet de Paris, le 3 mars dernier, contre Nasser al-Khelaïfi, pour prise illégale d’intérêts , en marge de l’attribution des droits TV de la Ligue 1.

« Absurde », pour l’entourage de Nasser al-Khelaïfi

Elle soupçonne le président du PSG et de beIN Media Group d’avoir fait pression sur d’autres présidents du championnat pour favoriser l’offre de la chaîne qatarie, en 2024. Durant la fameuse visio-conférence lors de laquelle les surnoms de « John (Textor) cowboy » et « Jean-Bière (Jean-Pierre Caillot) » sont nés, le boss du club joue avec ses deux casquettes et se montre particulièrement véhément envers Benjamin Morel, directeur général de LFP Media, qui ne croit pas en l’offre DAZN-beIN Sports, puis envers Joseph Oughourlian ou John Textor.…

EL pour SOFOOT.com

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