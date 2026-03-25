L’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé continue

Kyk’s met les points sur les i. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Brésil avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa blessure au genou et sur la folle rumeur selon laquelle les médecins du Real Madrid se seraient trompés de genou lors d’un examen en décembre.

« L’info qui dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou n’est pas vraie . Je suis peut être responsable indirectement. Quand tu ne communiques pas, chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. On a toujours eu une communication assez claire avec le Real » , a assuré le capitaine des Bleus, qui a loupé de nombreux matchs dans l’hiver en raison de ces pépins à répétition.…

EL pour SOFOOT.com