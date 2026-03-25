Après des insultes, la maire de Poissy porte plainte contre un dirigeant du FC Versailles

Dallas dans les Yvelines. Le second tour des municipales de 2026 était particulièrement tendu à Poissy. Après la réélection de Sandrine Berno Dos Santos, celle-ci affirme avoir été insultée par Kentin Olive, fils de Karl Olive, son opposant battu. « Regarde-moi bien, sale pute. Tu vas voir ce qui va t’arriver ! » , lui aurait-il lancé, dans un contexte houleux où l’ancien maire a aussi été ciblé par des militants.

Il a présenté ses excuses via un communiqué

D’après Le Parisien , l’élue a porté plainte contre Kentin Olive, actuel directeur commercial du FC Versailles et ancien directeur général de l’AS Poissy . Ce dernier a transmis un communiqué au média local, dans lequel il a tenu à transmettre ses excuses à la maire et ses proches, ainsi qu’au club.…

EL pour SOFOOT.com