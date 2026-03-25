Le Bayern sort vainqueur d'un duel animé contre Manchester United

Manchester United 2-3 Bayern

Buts : Le Tissier (24 e ), Lundkvist (75 e ) pour les Mancuniennes // Harder (2 e , 71 e ), Tanikawa (84 e ) pour les Bavaroises

En quarts de finale aller de Ligue des champions féminine, le Bayern Munich a réussi à se défaire de Manchester United (2-3) et prend déjà une petite option avec cette victoire en Angleterre. Les Bavaroises ont mené trois fois, se sont fait reprendre à deux reprises, mais ont finalement réussi à écarter définitivement leurs adversaires en fin de match.…

EL pour SOFOOT.com