 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un promu espagnol clôture son marché en piochant au Barça et à l’Atlético
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 15:46
Ajouter Boursorama à vos sources

Un promu espagnol clôture son marché en piochant au Barça et à l’Atlético

Un promu espagnol clôture son marché en piochant au Barça et à l’Atlético

Assez rare pour être souligné, un promu a fait ses emplettes chez le champion en titre et le quatrième de la dernière saison du championnat. Le Deportivo La Corogne, revenu dans l’élite du football espagnol après huit années à bifurquer entre la deuxième et troisième division espagnole , a clôturé son marché des transferts en réalisant des coups étonants.

Installé depuis plus de 13 saisons dans la solide défense de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, José María Giménez, 31 ans, est prêté par les Colchoneros pour l’exercice 2026-2027 . Le jeune milieu défensif du FC Barcelone, Marc Casado, est également arrivé en prêt . Les Galiciens disposent d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour le Catalan de 22 ans, n’entrant pas dans les plans de Hansi Flick au Barça.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Filipe Luis en admiration totale devant Luis Enrique
    Filipe Luis en admiration totale devant Luis Enrique
    information fournie par So Foot 02.09.2026 16:30 

    Luis reconnaît Luis. L’AS Monaco se déplace ce vendredi soir au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, pour le compte de la 3 e journée de Ligue 1 . L’Équipe rapporte qu’en conférence de presse, Filipe Luís, entraîneur des Monégasques, parle de ... Lire la suite

  • Les nouvelles orientations de l’arbitrage français pour la saison 2026-2027
    Les nouvelles orientations de l’arbitrage français pour la saison 2026-2027
    information fournie par So Foot 02.09.2026 16:24 

    La rentrée des classes, ça marche aussi pour les arbitres. Ce mercredi matin, Antony Gautier (directeur de l’arbitrage), Benoît Bastien (directeur technique de l’arbitrage adjoint) et Romain Delpech (responsable de la VAR) ont présenté à la presse les nouvelles ... Lire la suite

  • Aubameyang n'a pas digéré son traitement au Gabon et prend une grande décision
    Aubameyang n'a pas digéré son traitement au Gabon et prend une grande décision
    information fournie par So Foot 02.09.2026 15:51 

    Une panthère qui grimace. Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé ce mardi dans une interview à la télévision se mettre à l’écart de l’équipe nationale du Gabon après s’être senti « humilié et sali » . Présent lors de la dernière CAN au Maroc sous les couleurs de son ... Lire la suite

  • Qu'est-ce qui permet encore aux clubs français de recruter ?
    Qu'est-ce qui permet encore aux clubs français de recruter ?
    information fournie par So Foot 02.09.2026 15:43 

    La pêche est quasiment finie. Jordan Ferri, Karl Toko Ekambi, Keito Nakamura… Alors que le mercato d’été a fermé ses portes en France ce mardi à 19h59, quelques noms de notre bonne vieille Ligue 1 restent actuellement sans club. Certains pourraient trouver un point ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank