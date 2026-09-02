Un promu espagnol clôture son marché en piochant au Barça et à l’Atlético

Un promu espagnol clôture son marché en piochant au Barça et à l’Atlético

Assez rare pour être souligné, un promu a fait ses emplettes chez le champion en titre et le quatrième de la dernière saison du championnat. Le Deportivo La Corogne, revenu dans l’élite du football espagnol après huit années à bifurquer entre la deuxième et troisième division espagnole , a clôturé son marché des transferts en réalisant des coups étonants.

Installé depuis plus de 13 saisons dans la solide défense de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, José María Giménez, 31 ans, est prêté par les Colchoneros pour l’exercice 2026-2027 . Le jeune milieu défensif du FC Barcelone, Marc Casado, est également arrivé en prêt . Les Galiciens disposent d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour le Catalan de 22 ans, n’entrant pas dans les plans de Hansi Flick au Barça.…

AC pour SOFOOT.com