Filipe Luis en admiration totale devant Luis Enrique

Luis reconnaît Luis. L’AS Monaco se déplace ce vendredi soir au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, pour le compte de la 3 e journée de Ligue 1 . L’Équipe rapporte qu’en conférence de presse, Filipe Luís, entraîneur des Monégasques, parle de Luis Enrique comme « le meilleur entraîneur du monde, ou probablement l’un des trois meilleurs de l’histoire » .

Une admiration totale pour Lucho

Quand un journaliste relance en demandant au Brésilien de confirmer ses propos, l’ancien latéral gauche de Chelsea et de l’Atlético de Madrid développe sa pensée : « Peut-être dans le top 5 […] Ce qu’il apporte au football, sa personnalité, sa façon de parler, de se comporter, l’attention qu’il porte au groupe, et ce, même en dehors de son documentaire… Comme je l’ai dit, il montre aux autres comment gérer un groupe de joueurs et comment diriger un grand club. C’est un entraîneur à part. Je l’admire beaucoup . » Pour illustrer son propos, il a assuré qu’il le mettait dans le même sac de luxe que Johann Cruyff, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti.…

AC pour SOFOOT.com