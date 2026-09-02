Les nouvelles orientations de l’arbitrage français pour la saison 2026-2027

La rentrée des classes, ça marche aussi pour les arbitres. Ce mercredi matin, Antony Gautier (directeur de l’arbitrage), Benoît Bastien (directeur technique de l’arbitrage adjoint) et Romain Delpech (responsable de la VAR) ont présenté à la presse les nouvelles orientations de l’arbitrage français pour la saison 2026-2027 .

Au siège de la FFF à Paris, les trois habitués du sifflet ont effectué la même présentation que celle faite à 15 des 18 clubs de Ligue 1 ayant accepté une rencontre pendant l’été (14/18 en Ligue 2 et 10/12 en Arkéma Premier Ligue) en s’attardant sur les règles introduites à la dernière Coupe du monde et en s’appuyant sur des exemples concrets du début de saison ou du dernier exercice.…

CG, à Paris pour SOFOOT.com