Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique
Des Rouge et Blanc aux Blanc et Rouge. Thilo Kehrer quitte Monaco et rejoint l’Ajax , où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison , comme l’ont annoncé les deux clubs ce mercredi matin.
Quelques copains à l’Ajax
Là-bas, il y retrouvera des têtes connues, comme Caio Henrique, son ancien coéquipier sur le Rocher, mais aussi Marc-André ter Stegen et Julian Brandt, son ancien copain de la Mannschaft .…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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