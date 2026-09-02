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Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 16:34
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Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique

Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique

Des Rouge et Blanc aux Blanc et Rouge. Thilo Kehrer quitte Monaco et rejoint l’Ajax , où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison , comme l’ont annoncé les deux clubs ce mercredi matin.

Quelques copains à l’Ajax

Là-bas, il y retrouvera des têtes connues, comme Caio Henrique, son ancien coéquipier sur le Rocher, mais aussi Marc-André ter Stegen et Julian Brandt, son ancien copain de la Mannschaft .…

LP pour SOFOOT.com

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