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Olivier Létang annonce plusieurs départs à venir au LOSC
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 17:03
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Olivier Létang annonce plusieurs départs à venir au LOSC

Olivier Létang annonce plusieurs départs à venir au LOSC

Un vent nouveau souffle sur le Nord. Après s’être affirmé comme l’un des maîtres incontestés en matière de mercato en Europe, Olivier Létang a fait la traditionnelle présentation de ses recrues aux médias ce mercredi. Le LOSC s’est (encore) illustré cet été en vendant Ayyoub Bouaddi et Matias Fernàndez-Pardo à prix d’or en Premier League en empochant plus de 160 millions sur les deux joueurs.

Le départ des indésirables

Létang a fait le point sur les prochains joueurs priés de quitter le domaine de Luchin dans les prochaines semaines. Le flop Mohamed Bayo, ,arrivé en provenance de Clermont lors de la saison 2022-2023, avait été prêté sur les rives du Bosphore, du côté de Gaziantep. L’international guinéen y a inscrit 14 buts en 28 apparitions.

MB pour SOFOOT.com

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