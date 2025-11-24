Un promu devient champion de Biélorussie grâce à l’oseille

L’argent fait souvent le bonheur.

En explosant Gomel ce dimanche (5-0) pour le compte de l’avant-dernière journée de Vysshaya Liga, championnat de Biélorussie, le FK ML Vitebsk a mis fin aux débats et remporté le premier trophée de son histoire . Alors oui, ce n’est que le 49 e championnat sur 55 au coefficient UEFA, complètement invisible en France (hors période Covid), mais l’histoire vaut le détour. Vice-champion de seconde division en 2024, le club de Vitebsk a la particularité d’être champion tout en étant promu . Une performance historique, que très peu ont réalisée dans l’histoire.…

CDB pour SOFOOT.com