Un projet d'action d'Israël contre l'Iran a incité les USA à frapper, dit Rubio

Un projet d'action d'Israël contre l'Iran qui aurait déclenché des représailles iraniennes contre les troupes américaines a incité les Etats-Unis à lancer au cours du week-end des bombardements contre Téhéran, a déclaré lundi à Washington le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

"Nous savions qu'il y aurait une action israélienne", a-t-il déclaré aux journalistes avant d'effectuer un compte-rendu à huis clos de l'opération en Iran à des élus du Congrès.

"Nous savions que cela précipiterait une attaque contre les troupes américaines, et nous savions que si nous ne nous en prenions pas à eux de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous aurions subi des pertes plus lourdes", a-t-il ajouté.

La campagne de bombardements lancée samedi par les Etats-Unis et Israël a été décrite samedi comme "préventive" par le ministre israélien de la Défense, Israel Katz.

Téhéran dénonce une agression non-provoquée, alors qu'étaient organisés des cycles de pourparlers avec Washington sous la médiation d'Oman à propos du nucléaire iranien.

Donald Trump a justifié cette campagne militaire par la menace immédiate représentée par l'Iran, avec notamment la nécessité de rendre inopérant son programme de missiles balistiques. Des élus du Congrès ont déclaré que le président américain n'a apporté aucune preuve pour étayer ses dires.

(Daphne Psaledakis et Costas Pitas; version française Jean Terzian)