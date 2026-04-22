Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un autre rêve brisé ? Quelques jours après la grave blessure d’Hugo Ekitike qui va l’éloigner des terrains de nombreux mois, un autre talent émergeant pourrait à son tour déclarer forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce prodige, c’est Estevão .

Des doutes liés à une blessure aux ischios

Sorti sur blessure après un peu plus d’un quart d’heure de jeu lors du choc face à Manchester United samedi dernier, l’ailier de Chelsea souffrirait d’une sérieuse blessure aux ischios-jambiers , selon The Athletic . Le média américain estime que le virevoltant ailier de 18 ans serait « très peu susceptible » de participer au Mondial nord-américain avec ce nouveau pépin physique.…

VM pour SOFOOT.com