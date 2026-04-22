 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 18:06

Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un autre rêve brisé ? Quelques jours après la grave blessure d’Hugo Ekitike qui va l’éloigner des terrains de nombreux mois, un autre talent émergeant pourrait à son tour déclarer forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce prodige, c’est Estevão .

Des doutes liés à une blessure aux ischios

Sorti sur blessure après un peu plus d’un quart d’heure de jeu lors du choc face à Manchester United samedi dernier, l’ailier de Chelsea souffrirait d’une sérieuse blessure aux ischios-jambiers , selon The Athletic . Le média américain estime que le virevoltant ailier de 18 ans serait « très peu susceptible » de participer au Mondial nord-américain avec ce nouveau pépin physique.…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Chelsea licencie Liam Rosenior après quatre mois de collaboration
    Chelsea licencie Liam Rosenior après quatre mois de collaboration
    information fournie par So Foot 22.04.2026 19:00 

    Les cinq défaites de trop. Ce mercredi en fin journée, Liam Rosenior a appris son licenciement ce mercredi après-midi . Arrivé à Chelsea le 6 janvier en provenance de l’annexe strasbourgeoise de BlueCo pour remplacer Enzo Maresca, le coach anglais n’a pas réussi ... Lire la suite

  • Le prodige français Paul Seixas vainqueur de la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )
    Flèche Wallonne: Seixas toujours plus fort
    information fournie par AFP 22.04.2026 18:39 

    A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite

  • Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide
    Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide
    information fournie par So Foot 22.04.2026 18:28 

    Quand on confond vitesse et précipitation. Mardi, le Machida Zelvia s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions asiatique grâce à son succès face au Shabab Al-Ahli (1-0). Le club du Dubaï, qui a joué son va-tout jusqu’à la fin, pensait avoir égalisé ... Lire la suite

  • John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL
    John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL
    information fournie par So Foot 22.04.2026 18:15 

    L’OL face aux fantômes du passé. Alors que les Gones sont troisièmes de Ligue 1, c’est un problème extra-sportif de longue date qui anime l’actualité lyonnaise. Selon les informations de Globo Esporte , le tribunal de l’État de Rio de Janeiro vient de condamner ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank