John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL

L’OL face aux fantômes du passé. Alors que les Gones sont troisièmes de Ligue 1, c’est un problème extra-sportif de longue date qui anime l’actualité lyonnaise. Selon les informations de Globo Esporte , le tribunal de l’État de Rio de Janeiro vient de condamner le club du Rhône à verser l’équivalent de 21 millions d’euros, sous trois jours, au club de Botafogo .

Une décision qui intervient après deux actions déposées par le club brésilien concernant les transferts entre les deux clubs lors du passage de John Textor à la tête de l’OL. L’Américain est désormais président de Botafogo.…

TC pour SOFOOT.com