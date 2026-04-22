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John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 18:15

John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL

John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL

L’OL face aux fantômes du passé. Alors que les Gones sont troisièmes de Ligue 1, c’est un problème extra-sportif de longue date qui anime l’actualité lyonnaise. Selon les informations de Globo Esporte , le tribunal de l’État de Rio de Janeiro vient de condamner le club du Rhône à verser l’équivalent de 21 millions d’euros, sous trois jours, au club de Botafogo .

Une décision qui intervient après deux actions déposées par le club brésilien concernant les transferts entre les deux clubs lors du passage de John Textor à la tête de l’OL. L’Américain est désormais président de Botafogo.…

TC pour SOFOOT.com

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