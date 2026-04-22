Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide
Quand on confond vitesse et précipitation. Mardi, le Machida Zelvia s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions asiatique grâce à son succès face au Shabab Al-Ahli (1-0).
Le club du Dubaï, qui a joué son va-tout jusqu’à la fin, pensait avoir égalisé dans le temps additionnel. L’arbitre de la rencontre a finalement annulé le but après consultation de la VAR, en raison d’une reprise du jeu jugée trop rapide . Les Dubaïotes ont effectué une remise en jeu alors que les Japonais du Machida n’avaient pas finalisé un changement en cours .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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