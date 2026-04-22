Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide

Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide

Quand on confond vitesse et précipitation. Mardi, le Machida Zelvia s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions asiatique grâce à son succès face au Shabab Al-Ahli (1-0).

Le club du Dubaï, qui a joué son va-tout jusqu’à la fin, pensait avoir égalisé dans le temps additionnel. L’arbitre de la rencontre a finalement annulé le but après consultation de la VAR, en raison d’une reprise du jeu jugée trop rapide . Les Dubaïotes ont effectué une remise en jeu alors que les Japonais du Machida n’avaient pas finalisé un changement en cours .…

CT pour SOFOOT.com