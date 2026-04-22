Chelsea licencie Liam Rosenior après quatre mois de collaboration

Les cinq défaites de trop. Ce mercredi en fin journée, Liam Rosenior a appris son licenciement ce mercredi après-midi . Arrivé à Chelsea le 6 janvier en provenance de l’annexe strasbourgeoise de BlueCo pour remplacer Enzo Maresca, le coach anglais n’a pas réussi à redresser le navire londonien, et l’a même foutu dans un sacré bourbier, en témoigne la dernière défaite 3-0 contre Brighton mardi.

Un panic bye

Son contrat de six ans et demi a donc été cassé après 11 victoires, 2 nuls et surtout 10 défaites . Ça fait peut de points, mais de belles indemnités à venir . Dans leur communiqué, les Blues assurent que « cette décision n’a pas été prise à la légère ; toutefois, les résultats et les performances récentes ont été inférieurs aux standards requis, alors qu’il reste encore beaucoup à jouer cette saison. » Pour la forme, « tout le monde au Chelsea FC souhaite à Liam beaucoup de succès pour l’avenir » , écrit le club londonien.…

MR pour SOFOOT.com