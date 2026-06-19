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Jonathan David renforce un record de la Juventus avec le Canada
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 22:44

Jonathan David renforce un record de la Juventus avec le Canada

Jonathan David renforce un record de la Juventus avec le Canada

Grazie ai Canucks! Les supporters de la Juventus ont dû vibrer devant Canada-Qatar. Et pour cause, lors de la démonstration offerte par les joueurs de Jesse Marsch face à ceux de la gazomonarchie, Jonathan David a renforcé un record qui symbolise la présence du club transalpin pendant les Coupes du monde .

Un but pour l’histoire

En inscrivant son triplé, l’ancien Lillois, désormais actif du côté de Turin, a permis d’inscrire le nom de son club au palmarès des buteurs d’un Mondial pour la quatorzième édition d’affilée. En d’autres termes, depuis la Coupe du monde 1966 disputée en Angleterre, au moins un joueur de la Juventus a marqué un but dans chaque tournoi . C’est évidemment un record.…

JD pour SOFOOT.com

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