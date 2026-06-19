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Les Etats-Unis domptent l'Australie et filent en seizièmes
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 23:05

Les Etats-Unis domptent l'Australie et filent en seizièmes

Les Etats-Unis domptent l'Australie et filent en seizièmes

Etats-Unis 2-0 Australie

Buts : Burgess (11 e , CSC) et Freeman (43 e ) pour la Team USA

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JD pour SOFOOT.com

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