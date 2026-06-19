Les Etats-Unis domptent l'Australie et filent en seizièmes
Etats-Unis 2-0 Australie
Buts : Burgess (11 e , CSC) et Freeman (43 e ) pour la Team USA
Plus d’informations à venir… …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Les Etats-Unis domptent l'Australie et filent en seizièmes
Buts : Burgess (11 e , CSC) et Freeman (43 e ) pour la Team USA
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Non, pas Dante, l’autre. Clap de fin pour Alexy Bosetti . A 33 ans, le désormais ex-attaquant et chouchou du public de l’OGC Nice raccroche les crampons. Connu pour avoir commencé sa carrière footballistique avec les ultras du Gym et ses tatouages de personnages ... Lire la suite
Grazie ai Canucks! Les supporters de la Juventus ont dû vibrer devant Canada-Qatar. Et pour cause, lors de la démonstration offerte par les joueurs de Jesse Marsch face à ceux de la gazomonarchie, Jonathan David a renforcé un record qui symbolise la présence du ... Lire la suite
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Mauvais perdants ? Balayés par l’Argentine (3-0) en ouverture de leur tournoi ce mercredi, les Fennecs de l’Algérie ont eu du mal à digérer certaines décisions arbitrales . C’est en tout cas ce qu’affirme le média TSA, lequel avance, ce vendredi, que la Fédération ... Lire la suite
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