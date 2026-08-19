Un président de club lance des liasses de billets dans le vestiaire pour fêter une victoire
Comment attirer les soupçons de l’UEFA ? Demandez à Besnik Sulaj, président du Dinamo Tirana, qui a décidé de célébrer la qualification des siens pour les barrages de la Ligue Conférence, jeudi dernier, en jetant des liasses de billets dans le vestiaire.
L’homme avait sans doute été conquis par la performance de ses joueurs, qui avaient battu le FK Auda 4-0 au match retour, après avoir été tenus en échec au match aller (0-1). Assez donc pour le voir débarquer dans le vestiaire la chemise ouverte, en train de hurler sa joie et avec un colis noir bien rempli, où se trouvaient donc les liasses. …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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