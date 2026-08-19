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Monaco et Paul Pogba : c'est officiellement la fin
information fournie par So Foot•19/08/2026 à 10:26
Monaco et Paul Pogba : c'est officiellement la fin
Le dernier jour du disco. Après un an d’aventure,
Monaco et Paul Pogba ont officialisé la fin de leur collaboration ce mercredi
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Grégoire Coudur. Grégoire Coudert n’a pas choisi les destinations les plus sexys du globe pour sa carrière. Après avoir passé cinq ans dans l’une des villes les moins charismatiques de Bretagne, le gardien de 27 ans file dans l’une des bourgades les plus moches ...
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Même François Hollande n’avait pas été aussi long quand il avait quitté l’Élysée. En partance pour l’AC Milan, Diego Moreira a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux afin de dire au revoir aux supporters strasbourgeois. Bon élève qu’il est, le Belge a commencé ...
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