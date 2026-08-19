Le Mans s’offre un joueur qui connaît la Ligue des champions

Le Mans s’offre un joueur qui connaît la Ligue des champions

Un Torrente débarque dans la Sarthe. Le Mans a officialisé ce mercredi l’arrivée de Raúl Torrente en provenance du Dinamo Zagreb. Le défenseur central espagnol de 24 ans rejoint le promu sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’environ un million d’euros, qui deviendrait même obligatoire en cas de maintien.

Arrivé libre en Croatie en 2024 après trois saisons avec les pros de Grenade, le gaucher d’1,93 mètre s’était rapidement imposé, au point de disputer six matchs de Ligue des champions face notamment à Dortmund, Arsenal ou l’AC Milan.…

MJ pour SOFOOT.com