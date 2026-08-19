Le nouveau casting de Ligue 1+, avec Abou Diaby et Phillipe Mexès

Le nouveau casting de Ligue 1+, avec Abou Diaby et Phillipe Mexès

Le mercato n’est visiblement pas réservé aux clubs. Ligue 1+ a dévoilé huit nouveaux visages pour la saison 2026-2027 : Philippe Mexès, Abou Diaby, Johan Micoud, Clément Grenier, Pierrick Capelle, Nicolas Vilas, Anne-Sophie Hamel et Julie Yalap. Un casting qui mélange anciens internationaux, jeunes retraités et habitué(e)s des micros.

Diaby 11 ans plus tard

Déjà annoncé quelques jours plus tôt, Micoud commentera notamment deux rencontres par week-end, tandis que Grenier quitte Canal+ après deux saisons. De son côté, Diaby va retrouver la Ligue 1, onze ans après ses cinq petits matchs sous le maillot de l’OM. …

MJ pour SOFOOT.com