information fournie par So Foot • 25/03/2025 à 16:27

Un président d’un club ghanéen suspendu pour incitation à la violence contre des arbitres

Sale période pour le foot ghanéen.

Au Ghana, le président du club de Elmina Sharks a été suspendu pendant trois mois de ses fonctions par la fédération de football ce mardi. Le dimanche 16 février dernier, Papa Kwesi Nduom a enfreint deux points du règlement de la Ligue professionnelle locale, en entrant sur la pelouse pour protester une décision arbitrale et en incitant ses joueurs et dirigeants à s’en prendre aux officiers . Ce jour-là, son équipe avait perdu 0-1 à domicile contre Swedru All Blacks.…

TJ pour SOFOOT.com