Ce supporter de Brighton avait prédit le but de Diego Gómez depuis le milieu de terrain
Il a eu du pif. Diego Gómez est-il un habitué des frappes lointaines pour que ce supporter dise ça ? Sur X, @HurzelersHat, un fan de Brighton à en juger par son pseudo, avait tout vu avant les autres . Après le but plein d’insouciance du Paraguayen depuis le milieu de terrain contre le Crystal Palace de Pierre Sage, ce Twittos a fait le tour des réseaux sociaux.
« Oh my fuc**** god »
Vendredi à 18h59, @HurzelersHat publie un tweet depuis son téléphone. Un message anodin, parmi les dizaines qu’il poste chaque jour sur son compte : « Dimanche serait un moment idéal pour que Diego Gomez marque depuis la ligne médiane. » Qu’avait-il mangé ? Qu’avait-il bu pour avoir une telle prophétie ?…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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