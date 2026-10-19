Ce supporter de Brighton avait prédit le but de Diego Gómez depuis le milieu de terrain

Ce supporter de Brighton avait prédit le but de Diego Gómez depuis le milieu de terrain

Il a eu du pif. Diego Gómez est-il un habitué des frappes lointaines pour que ce supporter dise ça ? Sur X, @HurzelersHat, un fan de Brighton à en juger par son pseudo, avait tout vu avant les autres . Après le but plein d’insouciance du Paraguayen depuis le milieu de terrain contre le Crystal Palace de Pierre Sage, ce Twittos a fait le tour des réseaux sociaux.

« Oh my fuc**** god »

Vendredi à 18h59, @HurzelersHat publie un tweet depuis son téléphone. Un message anodin, parmi les dizaines qu’il poste chaque jour sur son compte : « Dimanche serait un moment idéal pour que Diego Gomez marque depuis la ligne médiane. » Qu’avait-il mangé ? Qu’avait-il bu pour avoir une telle prophétie ?…

LT pour SOFOOT.com