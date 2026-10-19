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Scandale en Ligue Conférence : 23 supporters croates inculpés pour des slogans pro-nazis
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 20:37

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Scandale en Ligue Conférence : 23 supporters croates inculpés pour des slogans pro-nazis

Scandale en Ligue Conférence : 23 supporters croates inculpés pour des slogans pro-nazis

Le football qu’on déteste. Vainqueur de l’Ajax Amsterdam jeudi dernier en Ligue Conférence (2-1), le Hajduk Split a vu son succès terni par le comportement abject de certains de ses supporters . Selon les médias locaux, des membres de Torcida, un groupe d’ultras, ont défilé dans les rues de Split en scandant des slogans antisémites et pro-nazis, dont « Écrasez les Juifs », « Debout, Adolf (Hitler) » et « Allez les Oustachis », en référence au régime fasciste croate allié à l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Des chants d’autant plus infâmes au regard des liens historiques qui unissent l’Ajax et la communauté juive.

Jusqu’à cinq ans de prison

Les dirigeants croates, les partis d’opposition, les organisations de défense des droits et la communauté juive ont sévèrement condamné ces faits. Ce lundi, la police croate a inculpé 23 personnes, soupçonnées « d’incitation publique à la violence et à la haine », selon un communiqué. Six d’entre elles ont été placées en détention, deux sont encore entendues et les quinze autres sont toujours recherchées. Ces personnes encourent jusqu’à cinq ans de prison.…

FL pour SOFOOT.com

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