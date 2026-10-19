Cristiano Ronaldo connaît sa sanction après son départ de la sélection

Un peu plus de deux semaines après le départ de Cristiano Ronaldo en plein rassemblement de la sélection portugaise, la Fédération lusitanienne a dévoilé aujourd’hui la sanction infligée à sa star : 30 jours de suspension et une amende de 255 euros . Oui, oui, 255 euros. Soit, à peu de chose près, le montant que vous avez déboursé le mois dernier pour régler votre facture annuelle d’eau. Autant dire une goutte dans l’océan pour CR7, qui perçoit, rappelons-le, plus de 200 millions d’euros par an à Al-Nassr.

Disponible pour la prochaine trêve

Le quintuple Ballon d’or devrait théoriquement être éligible à une convocation pour la prochaine trêve internationale, en novembre. Le Portugal y affrontera le Danemark et le pays de Galles, avec la certitude de terminer aux deux premières places de son groupe en Ligue des nations. Il s’agira toutefois de régler en amont son problème avec Jorge Jesus, à qui il reproche de ne pas avoir tenu ses promesses en ne le faisant pas jouer lors du match face à la Norvège et d’avoir ensuite tenu un discours malhonnête en conférence de presse.…

FL pour SOFOOT.com