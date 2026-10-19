Kylian Mbappé révèle un secret intime

Vous pensiez tout connaître sur Kylian Mbappé ? Détrompez-vous. Élu Onze d’Or 2026 par les lecteurs de Onze Mondial , l’attaquant du Real Madrid s’est livré ce lundi dans une interview . Le capitaine des Bleus a notamment révélé une vilaine habitude qu’il conserve depuis l’enfance et qui accompagne chacun de ses matchs : jouer sans semelles . « J’ai une habitude qui est très mauvaise, ce n’est pas bien, mais je le fais : je joue sans semelles. Donc à tous les enfants : n’enlevez pas vos semelles ! Gardez vos semelles ! J’ai fait l’erreur de faire ça gamin, je joue sans semelles depuis tout petit. Pourtant j’ai les meilleures chaussures maintenant, je n’ai aucune raison de ne pas mettre de semelles, mais c’est le réflexe de l’enfant de Bondy d’enlever sa semelle, même sur des chaussures sur mesure ! (Rires)»

« Même la toxicité du football ne m’a pas enlevé la passion »

Au-delà de cette anecdote, Kylian Mbappé a également évoqué sa carrière, sa personnalité mais aussi sa vision de son métier. « Si j’avais la même image du foot que quand j’étais gamin, je serais bien naïf. Et je pense que dans le monde du football, il faut être tout sauf naïf. Par contre, ce que j’ai gardé de l’enfant que j’étais, c’est le plaisir, la passion du jeu. Et ça, même la toxicité du monde du football ne me l’a pas enlevée. C’est quelque chose qui me remplit de joie parce que c’est ce que je veux garder à tout prix. Même quand j’arrêterai de jouer, je veux garder le plaisir du jeu et l’idée d’aller voir des matchs et de kiffer au stade .»…

FL pour SOFOOT.com